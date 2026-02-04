Finalborgo, nuovi cedimenti nel centro storico. Videoispezioni su fognature e sottoservizi per trovare eventuali danni

La pioggia persistente degli ultimi giorni sta facendo emergere alcune criticità strutturali alla pavimentazione in basoli del centro, all’interno delle mura, di Finalborgo.

Dopo quanto già avvenuto nello scorso fine settimana nella zona di Porta Reale, precisamente tra piazza San Biagio e via Torcelli, nelle ultime ore si sono verificati altri due cedimenti, di minore entità, e in via Nicotera, sia all’incrocio tra piazza San Biagio e via Torcelli, sia all’incrocio circa con via Lancellotto.

A fare il punto è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, che parla di una situazione sotto osservazione e di interventi già avviati. “Il primo intervento, quello su via Torcelli in zona Porta Reale, è già stato programmato. Stiamo numerando i basoli prima di procedere alla rimozione” chiarisce l’assessore, mentre nella giornata odierna, insieme all’impresa manutentrice, sono stati periziati anche gli altri due punti interessati, che saranno oggetto di sistemazione.

L’episodio però, secondo l’assessore, apre un tema più ampio e strutturale: “Si apre ufficialmente il tema della fogna e degli scarichi nel centro storico - sottolinea - Ho chiesto al Consorzio videoispezioni puntuali per verificare eventuali danni occulti nella rete”

Altro tema delicato è quello dei dissabbiatori, “strumenti privati che, quando si rompono, nel tempo scavano sotto i basoli. Non sono gli unici responsabili ma nelle prossime settimane scriveremo agli amministratori per chiederne la verifica e, se necessario, la riparazione. In caso di inadempienza interverremo come parte pubblica, rivalendo poi i costi ai privati. Sto valutando anche un fondo ad hoc, utile anche per gestire il verde privato che insiste su strade pubbliche”, aggiunge Folco.

“Pavimentazioni e sottoservizi dei centri storici sono un tema caldo”, conclude l’assessore, lanciando un appello alla collaborazione. “Servirà attenzione e collaborazione da parte di tutti. Mettiamolo in agenda e risolviamolo insieme questo annoso problema”.