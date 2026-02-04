Caserma dei vigili del fuoco di Varazze, il fine lavori tra l'estate e la fine del 2026

Si allungano le tempistiche per l'inaugurazione della nuovo caserma dei vigili del fuoco di Varazze.

Dopo l'ultima previsione del dicembre scorso che prevedeva il fine lavori nei primi mesi del 2026 a seguito di una problematica è stato riaggiornato tra l'estate e la fine di quest'anno.

A seguito di un'interlocuzione tra la ditta incaricata degli interventi e il Provveditorato alle Opere Pubbliche il cantiere si sbloccherà nelle prossime ore. Nel frattempo sono state rimosse le recinzioni ed è stata conclusa l'asfaltatura del piazzale.

I pompieri si sposteranno quindi dalla sede del Salice alla zona degli ex cantieri Baglietto.

Il cantiere in prima battuta doveva concludersi entro i primi mesi del 2023 ma il rincaro dei materiali aveva di fatto stoppato le lavorazioni.

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile dello stesso anno il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro.

200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.