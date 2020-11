Camion si ribalta nella zona industriale di Finale: un ferito lieve al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale questa mattina nella zona industriale di Finale Ligure, lungo la provinciale che porta a Calice. Secondo quanto riferito, un camion frigo si è ribaltato in località Perti per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e le forze dell'ordine. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito forti disagi.

Il conducente estratto dal veicolo in buone condizioni di salute, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.