Cronaca | 03 febbraio 2026, 17:25

Ad Albenga l'ultimo saluto al presidente Enrico: sul feretro la bandiera della San Filippo Neri

Le esequie nella chiesa del Sacro Cuore tra i tanti che l'hanno conosciuto e apprezzato

E' stata la bandiera della sua amata San Filippo Neri posta sul feretro, ad accompagnare nell'ultimo saluto il compianto presidente dei giallorossi Piero Enrico, scomparso nei giorni scorsi. 

Alle esequie, che si sono tenute nel pomeriggio odierno nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga, c'è stato l'abbraccio di tutta la città delle torri e di tanti dei ragazzi che negli anni hanno fatto parte del sodalizio sportivo ingauno, tra i più attivi del comprensorio nella promozione della pratica sportiva tra i giovani.

Oltre alla folla commossa presente alla funzione, nei giorni scorsi tanto sono stati i messaggi di cordoglio. Dalla società stessa all'Amministrazione comunale, passando per gli attuali portacolori in campo della San Filippo come mister Curto e il bomber Marco Carparelli.

Redazione - Foto Silvio Fasano

