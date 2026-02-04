Lupi in Val Bormida: l’ultimo avvistamento a Mallare, cosa li spinge vicino alle case (VIDEO)

La presenza dei lupi in Val Bormida è ormai accertata, con numerosi avvistamenti certificati anche in prossimità delle case. L’ultimo episodio segnalato risale alla frazione Le Acque, a Mallare.

"Dietro alle nostre abitazioni – racconta un residente – li vediamo spesso. Lo scorso anno uno ha scavalcato un recinto e ha aggredito una capretta. Per fortuna l’intervento immediato del padrone e il collare con il campanello hanno salvato l’animale: il lupo se n’è andato senza conseguenze".

Nonostante possano sembrare minacciosi, i lupi non cercano il contatto con l’uomo. Gli esperti spiegano che il loro avvicinarsi agli insediamenti è legato soprattutto a cibo, territorio e condizioni ambientali. Animali domestici, pollame e persino spazzatura rappresentano per loro un pasto facile. In alcune zone, la scarsità di prede selvatiche li spinge a cercare alternative più semplici, esplorando territori che un tempo erano solo loro.

Anche la perdita di habitat naturale gioca un ruolo importante: strade, campi e insediamenti umani riducono lo spazio a disposizione dei predatori, costringendoli a passaggi sempre più vicini alle abitazioni. I giovani esemplari o i lupi solitari, curiosi, si avventurano in nuovi territori e, se trovano fonti di cibo facilmente accessibili, imparano a tornarci con regolarità. Nei mesi invernali o durante periodi di scarsità di prede, l’avvicinamento agli insediamenti diventa più frequente. In alcuni casi, il cibo lasciato all’aperto può persino “abituare” i lupi alla presenza dell’uomo.

Nonostante la vicinanza agli insediamenti, i lupi svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema: regolano le popolazioni di cinghiali e caprioli, predando soprattutto individui anziani o malati. Se la loro presenza può suscitare timore, è importante ricordare che raramente rappresentano un pericolo per le persone.

I lupi liguri hanno origini variegate: molti arrivano dalla Francia, ma non mancano esemplari provenienti dal centro Italia. Stimare il numero esatto di individui presenti sul territorio rimane complesso, perché i predatori si muovono tra boschi, vallate e abitazioni in cerca di opportunità, avvicinandosi agli uomini senza mai volerli sfidare.