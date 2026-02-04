Senza qualifica con attestati falsi per lavorare come oss: 6 le condanne

Esercitavano la professione di operatrice socio sanitaria senza averne la qualifica e in sei sono stati condannati in primo grado in Tribunale a Savona.

A due anni e due mesi é stato condannato V. F. che forniva i titoli falsi e invece 1 anno e due mesi la condanna nei confronti della sorella R. F. alla quale le oss pagavano i corsi per sostenere poi un esame che però non è mai stato effettuato.

Un anno e 4 mesi invece per R. M., operatrice sanitaria di una struttura del finalese. Dai 9 ai 10 mesi la condanna per le operatrici/operatori M. A. R., A. S. e M. J. P. per esercizio abusivo della professione effettuata in due strutture savonesi.

Le operatrici non avevano mai conseguito un titolo ma avevano attestati fasulli e non avevano fatto un esame.

Le indagini coordinate dal Pubblico Ministero Elisa Milocco erano partite tre anni fa. Alcuni imputati avevano optato per il patteggiamento.