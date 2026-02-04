Pontinvrea in lutto piange la scomparsa di Valentina Malfatto, presidente della Pro Loco

Pontinvrea è in lutto per la scomparsa di Valentina Malfatto, venuta a mancare all’età di 52 anni. Baby sitter molto conosciuta in paese, Malfatto era anche presidente della Pro Loco Pontinvrea “Ripartiamo insieme”, associazione di cui è stata anima e motore.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla stessa Pro Loco e ha suscitato profonda commozione in paese. Tra i messaggi più sentiti, quello del sindaco Matteo Camiciottoli, che ha voluto ricordarla con parole cariche di affetto e dolore: «La notizia spacca il cuore di un’intera comunità, del tuo paese, come amavi definirlo tu. Oggi per me è stato un percorso di vita fatto insieme che parte dai primi incontri, quando abbiamo deciso di candidarci insieme alla guida del nostro paese, e l’amicizia leale che mi hai sempre dimostrato rimarrà sempre nel mio cuore».

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato il valore umano e l’impegno civico di Valentina Malfatto: «Oggi Pontinvrea non perde solo una sua cittadina, ma perde una persona che ha contribuito dedicandosi anima e cuore alla rinascita del suo paese. Lo hai fatto facendo rinascere la Pro Loco e anche nei momenti più difficili della tua vita hai sempre voluto essere un punto di riferimento per i tuoi ragazzi».

«Oggi ti piangiamo tutti come si piange una persona speciale. Fai buon viaggio Valentina. Ho la triste consapevolezza che rimarrai nel cuore di tutti come rimarrai sempre nel mio. Alla tua mamma, a tuo fratello e a tutti i tuoi cari giunga l’abbraccio dell’amministrazione comunale e di tutta Pontinvrea» ha concluso il sindaco.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, mercoledì 5 febbraio 2026, alle ore 20, mentre i funerali si terranno venerdì 6 febbraio alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale di Pontinvrea.