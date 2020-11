Incidente sull'Aurelia a Borgio Verezzi: un'auto va in fiamme (FOTO)

Incendio sulla via Aurelia all'altezza di Borgio Verezzi nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, dove un'auto, per cause non ben accertate, ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento.

Sul posto si è attivata da subito la macchina dei soccorsi con Vigili del fuoco e personale sanitario sul posto per domare le fiamme e prestare le necessarie cure alle persone coinvolte.

Fortunatamente le persone a bordo sono scese prontamente dal veicolo allertando i soccorritori, senza risultare ustionate o intossicate.

Aggiornamento delle 19.00 : al momento la statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire ai pompieri, alle Forze dell'Ordine giunte sul posto per i rilievi del caso e al personale di Anas la bonifica dell'area e il ripristino della viabilità, deviata sull'autostrada tra Finale e Pietra.