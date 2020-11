Feste di Natale, Ascom Confcommercio Varazze promuove diverse iniziative benefiche

Ascom Confcommercio Varazze lancia, con i suoi collaboratori, diverse iniziative anche benefiche, in vista delle prossime festività, avendo come punto di partenza la fattiva collaborazione con l’amministrazione cittadina che si occuperà totalmente dell’illuminazione natalizia di vie e piazze. L’intenzione è di dare il giusto lustro al tessuto commerciale dei negozi sotto casa, potendo contare su una propria collaudata organizzazione multimediale su diverse piattaforme dei social network, fra le quali a breve anche quella di Instagram con un progetto, innovativo in ambito commerciale, di Direct Group.

“Non sarà un Natale convenzionale, ma noi vogliamo onorare il Natale, per noi, per le nostre attività, per i bambini, per gli anziani, per tutti” commenta Andrea Gargioni, presidente di Ascom Confcommercio Varazze.

“Una bottega in Nove Scatti”. Solitamente ritrae bimbi e famiglie ma in un momento così difficile per tutti, la fotografa Raffaella Badano ha pensato ad un progetto fotografico gratuito per dare visibilità alle attività economiche della sua città. Raffaella, pensa che i punti di forza di piccoli negozi e artigiani siano le relazioni umane, la capacità di capire le esigenze del cliente e di cercare di soddisfarle, cosa che in un centro commerciale è alquanto difficile da trovare. Attraverso le sue fotografie offrirà un punto di prospettiva diverso da quello da cui siamo abituati a vedere i negozi. La galleria di queste istantanee di quotidiana umanità, sarà fruibile in una mostra online.

“Il Baule dei doni di Natale”. La volontà di farsi sentire al fianco delle attività commerciali locali in questo momento e l’intento di voler aiutare le famiglie in difficoltà hanno fatto nascere un’iniziativa spontanea da parte dei cittadini, che fanno parte della comunità Facebook di “Varazze è la mia Città” (che conta oltre 4100 iscritti). I varazzini saranno invitati a compiere un gesto importante, recarsi presso un’attività commerciale od artigiana ed acquistare un regalo “sospeso”. Per mettere a disposizione di chi, in questo momento si ritrova in difficoltà economiche, un regalo in più da mettere sotto l’albero. I cittadini stessi porteranno il regalo in uno dei Bauli dei doni che verranno approntati nelle chiese a Varazze: Sant’Ambrogio, Santi Nazario e Celso, San Domenico.

“Quando le iniziative nascono spontanee e nascono da una comunità, si arricchiscono rapidamente ed evolvono fortemente nei contenuti” questo ci tiene a dire Marco Pesce, delegato straordinario all’Emergenza Covid per Ascom - E’ questa la Confcommercio che mi piace, la Confcommercio del fare, fare per tutti i negozianti e anche per la comunità, con l’intento di cercare di migliorare l’eguaglianza sociale che è uno dei pochi argini per garantire la tenuta sociale in questa emergenza sanitaria ed economica”

“Compralocale ed il tuo territorio vivrà”. La “Tessera Prestige” messa in campo da Confcommercio Savona che da mesi promuove l’importanza sociale per il territorio di favorire gli acquisti nei negozi sotto casa e che prevede sconti negli esercizi convenzionati . Lo sconto può variare dal 5 al 10% a chi farà acquisti nelle attività aderenti all’iniziativa. Per Varazze, i negozi che non fanno ancora parte del circuito possono iscriversi e ricevere il materiale nella sede delle Associazioni di Categoria a Palazzo Beato Jacopo.Tale iniziativa è stata possibile anche con il contributo di Carige.