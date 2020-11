Coronavirus in Liguria: 236 nuovi positivi, circa uno ogni 9 tamponi

Questa la situazione sulla diffusione del Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore. A fronte di 2.101 tamponi effettuati sono 236 i positivi, ovvero uno ogni 8,9. Da oggi, 30 novembre, dato dei nuovi positivi è riferito alla effettiva residenza delle persone testate.

Questa la situazione dei nuovi positivi nelle province: in Asl 1, in provincia di Imperia, 2 nuovi positivi; su Savona, in Asl 2 ci sono 39 positivi; su Genova, in Asl 3 sono 127, Asl 4 sono 39 e ci sono anche 8 residenti fuori regione (temporaneamente domiciliati nella provincia di Genova); su La Spezia, in Asl 5, sono 21.

Il numero di deceduti Covid positivi sale a 2387: si aggiungono 7 morti, registrati nel periodo compreso tra il 12 e il 29 novembre.

IL DETTAGLIO DELLE ULTIME 24 ORE



Totale tamponi effettuati: 600.386 (+2.101)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 51.684 (+236)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.672 (+104)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 45.012 (+132)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.276 (-395)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.153 (-46)

Savona 1.334 (-31)

Genova 7.087 (-230)

La Spezia 1.914 (-48)

Residenti fuori regione o estero 280 (+17)

Altro o in fase di verifica 565 (-57)

Totale 12.276 (-395)

OSPEDALIZZATI IN LIGURIA: 1.110 (+29) | 113 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (+7) | 14 in terapia intensiva

Asl 2 - 116 (+2) | 14 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 305 (+1); 38 in terapia intensiva

Evangelico - 44 (-1) | 6 in terapia intensiva

Galliera - 142 (+8) | 10 in terapia intensiva

Gaslini - 8 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 153 (+7) | 12 in terapia intensiva

Asl 4 - 110 (+5) | 7 in terapia intensiva

Asl 5 - 117 (-2) | 12 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.106 (-419)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 37.021 (+623)

Deceduti: 2.387 (+7)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.492 (-186)

Asl 2 - 1.371 (+43)

Asl 3 - 4.378 (+71)

Asl 4 - 834 (-58)

Asl 5 - 804 (+5)

Totale - 9.879 (-125)