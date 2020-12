Celle, via Colla torna a senso unico e riapre via S. Brigida ma il traffico rimane in tilt (FOTO)

Primo giorno di riapertura di via Colla a senso unico a salire e di via Santa Brigida e primi disagi per gli automobilisti.

Gli operai di Anas stanno questa mattina asfaltando la strada provinciale con l'ausilio della polizia locale e si stanno creando le prime code sia per chi si dirige verso Savona sia per chi invece è diretto a Varazze.

In via Santa Brigida il traffico al momento arriva fino a Largo Giolitti con il semaforo che, temporizzato ieri, avrebbe dovuto diminuire i tempi d'attesa In questo momento sono presenti tre impianti semaforici, uno nei pressi del benzinaio direzione Savona, uno in piazza Costa direzione Varazze e un altro in via Santa Brigida che regola il passaggio delle auto in entrambe le direzioni.

Probabilmente appena verrà concluso l'intervento su via Colla (due movieri regolano il traffico sull'Aurelia) la situazione potrebbe migliorare (si attende il pronunciamento del Tribunale sulla consulenza del perito in merito alle case danneggiate) ma al momento i disagi sembrano non essere finiti.