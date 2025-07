Tartaruga tenta di nidificare ma viene disturbata: dopo Alassio il caso di Bergeggi

Dopo il caso di Alassio anche a Bergeggi una tartaruga non ha potuto nidificare perché è stata disturbata.

A segnalarlo l'associazione Menkab: Il respiro del Mare che ha voluto lanciare un appello.

"Questa notte nell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi è stata segnalata un’altra emersione di Caretta caretta con tentativo di nidificazione - spiegano - L’area è stata controllata dal team Menkab sotto la supervisione del GLIT (Acquario di Genova Arpal IZS Unige), purtroppo però l’animale è stato disturbato e molto probabilmente non è riuscito a deporre le uova".

"Ricordiamo a tutti che quando si osserva l’emersione di una tartaruga bisogna poi minimizzare qualunque possibile interferenza con l’animale (no flash e nessun rumore forte) in modo da permettere l’eventuale deposizione - continuano dall'associazione - Un grazie particolare al Comune di Bergeggi, alla Guardia Costiera e al Direttore dell’AMP per il rapido intervento".