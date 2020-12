Coronavirus: ad Albenga nasce il “Tavolo dell’Emergenza”

Per far fronte alla seconda ondata di Emergenza Covid-19, il Comune di Albenga ha deciso di istituire il “Tavolo dell’Emergenza” che unisce le iniziative comunali e del mondo del terzo settore volte a sostenere le fasce deboli della popolazione cittadina e le famiglie colpite dagli effetti negativi che lo stato di emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico cittadino.

Il tavolo dell’Emergenza attualmente coinvolge:

- Associazione Immaginafamiglie

- Associazione Nazionale Alpini Albenga

- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

- Associazione Marinai d’Italia

- Associazione Sjamo

- City Angels

- Protezione Civile Albenga

- Telefono Azzurro

Il primo step del progetto prevede la realizzazione:

1) Servizio spesa a domicilio: il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Il numero di telefono è il seguente: 3341053904;

2) Lontani ma vicini: a cura dell’Associazione “Immaginafamiglie” che attiverà uno sportello on line per offrire informazioni su iniziative e servizi rivolti alle famiglie di Albenga e dintorni e presterà, attraverso figure professionali quali psicologi, psicoterapeuti, mediatori famigliari e pedagogisti, un supporto psicologico per superare il senso di solitudine e comprendere meglio gli aspetti legati all’impatto della situazione emergenziale venutasi a creare;

“Inizia il primo step di questo Tavolo dell’Emergenza con l’organizzazione della spesa a domicilio per far fronte a questo periodo di emergenza sanitaria - afferma Martina Isoleri, consigliere delegato al volontariato - Ringrazio le associazioni che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità ad aiutare in questa iniziativa promossa dalla Protezione Civile”.