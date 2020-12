Savona, infiltrazioni nella torre del Brandale e nel Palazzo degli Anziani: il comune stanzia 55mila euro

55mila euro per la manutenzione straordinaria della Torre del Brandale e del palazzo degli Anziani a Savona per eliminare le infiltrazioni.

Dopo le segnalazioni inviate al comune dall'Associazione “A Campanassa” sono stati effettuati alcuni sopralluoghi dai geometri del settore lavori pubblici, all'interno del Palazzo degli Anziani dove è stata riscontrata una situazione di degrado generalizzato al piano terra, che potrebbe essere riconducibile a una forte e anomala presenza di umidità di risalita dal sottosuolo, e nel servizio igienico al primo piano e nella biblioteca dove si sono manifestate particolari criticità determinate dalle infiltrazioni meteoriche.

E' stata quindi redatta una perizia tecnico economica nella quale sono stati evidenziati gli interventi necessari sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

La situazione è stata aggravata dalla presenza, sulle pareti interne, dei numerosi pezzi del “lapidarium” in esso conservato ed esposto e dalla realizzazione, in passato, di un intonaco probabilmente a base cementizia con una pitturazione acrilica che ha provocato il ristagno dell’umidità, la non traspirabilità delle murature e, al tempo stesso, il completo occultamento delle probabili finiture dipinte preesistenti sulle pareti e sulla volta.

A tutto ciò è stato aggiunto che l’umidità di risalita ha provocato il progressivo degrado degli elementi lapidei stessi (lapidi, portali, capitelli, ecc) posizionati a diretto contatto con la superficie delle pareti del vano dell’atrio tenuto conto che il locale è privo di riscaldamento e senza sufficiente ricambio d’aria. Nei piani superiori sono prevalentemente presenti problemi di carattere locale e dovuti in gran parte a umidità di infiltrazione, per guasti o difetti, degli infissi e del sistema di impermeabilizzazione delle coperture.

Considerato che per il recupero e il restauro dell'intera struttura occorrerebbero importanti risorse e un progetto esecutivo concordato dalla Soprintendenza di Genova, l'associazione ha richiesto un intervento di manutenzione dove si sono manifestate ultimamente particolari criticità determinate dalle infiltrazioni meteoriche sulle coperture e nel locale biblioteca proveniente presumibilmente dal camino posizionato sul terrazzo soprastante.

Criticità che se non affrontate in tempi brevi potrebbero precludere l'accesso e le normali attività che ordinariamente vengono esercitate all'interno della struttura.