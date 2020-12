Toirano alla Regione: "No a un progetto da 4 milioni di metri cubi di abbancamenti e 34 anni di lavori"

Già in via cautelativa, il Sindaco e la giunta comunale, in data 24 novembre 2020, con propria delibera hanno espresso formale dissenso, evidenziando che il Comune di Toirano non è mai stato consultato in merito a decisioni che hanno impatto molto forte sull’equilibrio ambientale e sulla viabilità urbana, oltre ad un negativo risvolto mediatico che “bolla” come attività di discarica il riporto di materiale soprattutto con quantitativi così imponenti, 4 milioni di metri cubi. Proprio in ragione di ciò, l’Amministrazione, comprendendo il disagio della popolazione nel metabolizzare interventi di questo tipo, ormai da tempo ha abbandonato il progetto di riqualificazione della ex Cava Martinetto. Quindi, a maggior ragione, non è concepibile autorizzare una riqualificazione di 4 milioni di metri cubi.