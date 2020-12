Non ce l'ha fatta l'ex consigliere comunale Luciano Sicco, l'uomo investito a Dego

Lutto nella comunità di Dego. E' mancato Luciano Sicco, 81enne ex consigliere comunale durante l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Genta (anni 80-90), l'uomo investito da una macchina nel tardo pomeriggio di ieri in via Savona, poco distante dalla propria abitazione.

L'uomo prontamente soccorso dai militi della Croce Bianca di Dego, era stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso. Nell'impatto aveva riportato un trauma cranico e forti dolori agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica. Pare che Sicco abbia parcheggiato l'auto nei pressi della propria abitazione. Poi avrebbe attraversato la strada per recarsi all'interno di un negozio. Proprio in quell'istante è stato urtato dall'auto che sopraggiungeva. Il decesso è arrivato in serata.