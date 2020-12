Intorno alle 16.00 è stato lanciato l'allarme per un albero caduto in via XX Settembre a Savona.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno tagliato la pianta abbattutasi lungo l'intera carreggiata. Presenti anche gli agenti della polizia di stato e della polizia locale.

Secondo le prime informazioni sarebbe stata danneggiata un'auto ma non ci sarebbero feriti.

Gli agenti stanno regolando il traffico che ha subito importanti rallentamenti.