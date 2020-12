Savona, il Gruppo Consiliare PD: "Una città ricattata dalla Lega che ha portato la maggioranza a votare contro la giunta"

"Una città ricattata dalla Lega che ha portato la maggioranza a votare contro la giunta. Questa la fotografia dell'amministrazione della nostra città a 5 mesi dalle elezioni". Si apre com queste parole la recente nota stampa del Gruppo Consiliare PD di Savona.

"Si è consumato così un Consiglio comunale a colpi di demagogia e strumentalizzazioni - proseguono gli esponenti dem - Lontani anni luce dal dare le risposte di cui Savona avrebbe bisogno, impegnati nei ricatti e nelle diatribe tutte interne alla maggioranza, alla ricerca della spallata più potente. In tutto questo, passa quasi sotto silenzio la conferma di quello che il nostro gruppo sostiene da oltre 4 anni. Il piano di riequilibrio ha inferto colpi durissimi alla nostra città. Ed è conseguenza di scelte politiche. Ieri in Consiglio, la conferma di tutto questo: dopo aver tolto ossigeno e anima alla città per 4 anni improvvisamente - a 5 mesi dalle elezioni - si rilasciano grandi quantità di risorse. Lo abbiamo detto da sempre, anno dopo anno, ed è nero su bianco nelle relazioni della Corte dei Conti: i tagli sono stati superiori a quanto fosse richiesto. Una scelta scellerata con conseguenze sotto gli occhi di tutti".

"Potremmo passare uno a uno i grandi temi della campagna elettorale del centro destra: a ciascuno corrisponde un tassello del fallimento di questa amministrazione: dal fallimento del sistema di raccolta dei rifiuti, agli aumenti ai cittadini sui servizi, i mancati investimenti sul Campus, l'azzeramento delle iniziative turistiche e culturali, il costante mancato sostegno al piccolo commercio...sono solo alcuni degli esempi lampanti".