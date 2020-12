FITA Savona: Alessio Dalmazzone è il nuovo presidente del comitato provinciale

E’ Alessio Dalmazzone il nuovo Presidente del Comitato Provinciale FITA di Savona, la Federazione Italiana Teatro Amatori che con oltre 25000 soci, in circa 1200 compagnie affiliate è la più grande realtà del Teatro Amatoriale. L’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche della nostra provincia, avvenuta per via telematica, si è tenuta sabato 28 novembre 2020 alla presenza del Presidente Regionale FITA Gianni Cepollini e del Presidente Onorario Gianni “Way” D’Aliesio, già ex Presidente Regionale ed ex Consigliere Nazionale.

Il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale presieduto dal Presidente Alessio Dalmazzone, è altresì composto dalla vicepresidente Manuela Salviati, dal segretario Maria Perez, dal tesoriere Alberta Greco e dal consigliere Michele Marziano. Alessio Dalmazzone e Manuela Salviati fanno parte della “Libera Compagnia Teatro Sacco”, Maria Perez della “Compagnia di prosa La Torretta”, Alberta Greco della compagnia “Teatro Pigreco” e da Michele Marziano della Compagnia “Cosavuoichetilegga".

Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, sempre orientato alla promozione e all’organizzazione di rassegne ed eventi condivise da tutte le compagnie affiliate, è andato al Presidente uscente Lorenzo Morena che ha deciso di non promuovere la sua candidatura per il rinnovo della carica. Al nuovo Direttivo spetta ora il non facile compito di programmare la ripartenza delle attività teatrali al momento in gran parte sospese a causa dell’emergenza sanitaria.

Michele Marziano dell'APS Cosavuoichetilegga? nominato nel nuovo Direttivo per il Comitato Provinciale di Savona - FITA Savona: