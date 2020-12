Meteo, torna la neve nell'entroterra. Piogge copiose sul Ponente ligure

Riecco il generale inverno e la neve da dove meno te la aspetti. Infatti una bassa pressione stretta, legata ad una discesa di aria artica dalla Groenlandia porterà maltempo diffuso per tutta la settimana. Neve a quote anche basse e pioggia sulla Liguria di ponente con termometro finalmente più simile ad un quadro meteorologico da tardo autunno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 4 a domenica 6 dicembre

Neve copiosa oggi sul settore settentrionale del Piemonte con accumuli intorno a 20-30 cm in pianura, 15 cm previsti sul basso Piemonte, piogge copiose sul ponente ligure. La quota neve varierà dalla pianura su cuneese ai 300 m dell’albese ai 500 m del torinese ai Migliora in serata per ripeggiorare domani con nuove precipitazioni più intese su ponente ligure , neve ancora sul settore di pianura ma a tratti durante la giornata. Domenica rovesci di pioggia su Liguria, neve a 600 m su Piemonte, piogge su pianura intervallate da cielo coperto.

Minime in pianura intorno -3-1°C e massime 2-4°C. Al mare minime intorno 4-5°C e massime 8-9°C. In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, molto forti sui rilievi alpini. Al mare venti molto forti da Nord Ovest

Da lunedì 7 Dicembre

Neve oltre i 600 m piogge in pianura ed al mare, con maltempo previsto per tutta la settimana

