Loano, in piazza Italia “Aiutiamo chi aiuta” e la finale regionale di “Una ragazza per il cinema”

Sabato 22 agosto a partire dalle 21 sul palco di piazza Italia a Loano andrà in scena “Aiutiamo chi aiuta”, la grande serata dedicata allo spettacolo, al talento e alla solidarietà promossa da Vecchia Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune e la Genova Liguria Film Commission.

Quest'anno durante la manifestazione si terrà anche la finale regionale ligure di “Una Ragazza per il Cinema”, il concorso nazionale che dal 1989 valorizza non solo la bellezza, ma soprattutto talento, personalità e preparazione artistica, offrendo alle giovani partecipanti un percorso nel mondo dello spettacolo e del cinema. Le finaliste liguri si contenderanno l’accesso alla finale nazionale del concorso, in programma il 6 settembre 2026 al Teatro Antico di Taormina.

L'edizione 2026 di “Aiutiamo chi aiuta” sarà arricchita dalla presenza di due ospiti d'eccezione. Uno è Gianluca Impastato, comico, attore e cabarettista amatissimo dal pubblico, volto storico di Colorado, dove ha conquistato il pubblico con personaggi come Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo. Una presenza che porterà sul palco tutta la sua irresistibile comicità. L'altro ospite è Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e volto storico della televisione italiana. Dopo gli inizi nella danza e nei musical, tra cui Dancin’ di Bob Fosse, Garrison ha costruito una lunga carriera tra televisione, coreografia e formazione, diventando amatissimo dal pubblico anche grazie ad Amici di Maria De Filippi.



Ma quella del 22 agosto non sarà soltanto una serata di grande spettacolo: sarà soprattutto un’occasione per sostenere chi ogni giorno si impegna per aiutare gli altri. “Aiutiamo chi aiuta” si propone infatti di aiutare la Basta Poco Odv unendo il fascino del palco e del talento a un importante messaggio di solidarietà. Conducono Eva Collini e Roberto Petullà. Ingresso libero