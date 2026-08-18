Savona, nuovo intervento per la fontana di piazza Diaz; lavori ai vani tecnici per facilitare gli interventi

La fontana di piazza Diaz continua a richiedere interventi per poter funzionare e soprattutto per rendere più agevole la manutenzione dell'impianto. Ormai non si contano più le volte in cui, dopo essere stata riparata, lo zampillo della fontana si è fermato. A poco più di cinque anni dall'approvazione del progetto di riqualificazione della piazza, il Comune di Savona ha così disposto un nuovo intervento sulla struttura che ospita le pompe della fontana ( spesa complessiva di 6.075,60 euro).

Per risolvere il problema Palazzo Sisto ha affidato alla ditta Bignone Martino la realizzazione di un nuovo chiusino carrabile in acciaio e di alcuni accessori per la vasca tecnica della fontana.

Il problema, riguarda proprio la soluzione adottata per coprire i vani tecnici realizzati sotto la pavimentazione della piazza. La copertura era stata progettata in modo da integrarsi con il resto della pavimentazione, ma si è poi rivelata poco funzionale quando è necessario accedere alle pompe per fare la manutenzione ordinaria. In altre parole, intervenire sull'impianto è diventato più complicato del previsto.

Da qui la decisione di correre ai ripari con un nuovo chiusino in acciaio che permetta al personale incaricato di raggiungere più facilmente la vasca delle pompe. Non è però l'unica modifica prevista: il Comune installerà anche una griglia aggiuntiva nella vasca di raccolta dell'acqua, con l'obiettivo di ridurre la quantità di fogliame che finisce all'interno dell'impianto e ne può compromettere il funzionamento.

L'intervento arriva dunque dopo una serie di difficoltà che hanno interessato il funzionamento della fontana di piazza Diaz e punta a rendere più semplici e tempestive le future operazioni di manutenzione. La necessità di intervenire sulla struttura tecnica è emersa proprio dall'esigenza di garantire l'accessibilità alle pompe e di proteggere maggiormente la vasca dalla presenza di foglie e detriti.