Camion bloccati sul Vispa causa neve, De Vecchi (sindaco Carcare) spara a zero contro la Verdemare: "Dirottare problemi su altri non è corretto"

"Una situazione non corretta. Anzi direi scellerata. Per non bloccare l'autostrada, dirottano i mezzi pesanti sulle arterie periferiche".

Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi non ci sta e spara a zero contro i gestori della A6 per il blocco del traffico pesante. Come riportato dalla nostra redazione, alcuni camion sono rimasti bloccati causa neve lungo la Sp 29 nel tratto compreso tra Carcare e Vispa.

"Siamo consapevoli delle difficoltà. Della durata solitamente giornaliera di tali eventi, dei cantieri lungo l'autostrada, ma che questa situazione venga presa come un ribaltamento delle responsabilità, ossia dirottare i propri problemi su altri, non è ammissibile".

"La nostra è notoriamente una zona di transito per merci e persone. Basta un camion in difficoltà per bloccare tutto. Mettendo in crisi il sistema viabilità organizzato dal comune - conclude - Cosi non si può andare avanti. Penso sia arrivato il momento per la Provincia e i comuni di valutare una class action contro la società gestore dell'autostrada".