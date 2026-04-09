Dalla Scuola Ufficiali di Roma al Comando provinciale di Savona: prosegue il 'training on the job' con la Tenente Rita Salzillo

Il "Training on the Job", percorso di formazione-avvicinamento nell'arma dei Carabinieri prosegue nel Comando provinciale di Savona.

Dopo la Sottotenente Giulia Matarazzo sta mettendo a frutto gli studi con il lavoro sul campo, la Tenente Rita Salzillo.

La 24enne, originaria della provincia di Caserta, al quinto e ultimo anno di perfezionamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma sta svolgendo la sua attività formativa partecipando attivamente alle diverse operazioni del Comando. Dagli interventi sul territorio passando per gli incontri di coordinamento con l'autorità giudiziaria sul tema dei codice rossi e le udienze protette delle donne vittime di violenza (ha partecipato in prima persona ad un colloquio nella stanza rosa del Comando) e i servizi di ordine pubblico come in occasione del transito della Milano-Sanremo di ciclismo.

A fine giugno poi conseguirà la laurea in Giurisprudenza per diventare ufficiale a tutti gli effetti.

La Tenente ha svolto due anni formativi all'Accademia Militare di Modena che permette di garantire una preparazione completa universitaria e un addestramento fisico-militare e tre anni alla scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Attualmente è a Savona per un periodo di affiancamento nel reparto territoriale. Oltre a quello svolto nel comando savonese ha svolto altri due "training on the job" della durata di 5 settimane in altrettanti contesti operativi a Cerignola in provincia di Foggia e a Nuoro in Sardegna.

"Sono onorata di essere stata qua nel comando di Savona che mi ha fornito i rudimenti del mestiere - spiega la Tenente - Seguiamo con il 'training on the job' video lezioni ma cerchiamo di poter combaciare l'apprendimento didattico con la pratica perché siamo infatti coinvolti in tutte le attività operative che interessano il territorio".

"L'esperienza è stata molto arricchente, ho potuto osservare a 360º come operano i diversi reparti e ho potuto notare come sia importante la sinergia. Le diverse attività svolte sul territorio possono combaciare con la risposta che deve essere sempre pronta per il cittadino, la prerogativa principe dell'Arma" continua Rita Salzilla.

Una passione per l'Arma nata fin da giovanissima.

"Oltre alla determinazione che mi ha spinto a intraprendere questo percorso avevo già frequentato a 15 anni la scuola militare 'Nunziatella' di Napoli, un istituto storico che mi ha fornito quella consapevolezza maggiore per poi prendere la scelta di indossare gli alamari che sono sempre stati il mio sogno da bambina" conclude.