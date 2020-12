Quando arriva il momento di acquistare una nuova lavatrice, è lecito aspettarsi di portare a casa il modello perfetto per le proprie esigenze. Già, ma siamo davvero sicuri di sapere come riconoscerlo? Nella scelta di quale lavatrice comprare ricorrono davvero tantissimi fattori, dal budget al marchio, dalla qualità della componentistica al numero di programmi, passando per le funzioni come i blocchi di sicurezza e la extra silenziosità. Insomma, gli aspetti da valutare sono davvero tanti.

Oggi vogliamo concentrarci su uno di questi in particolare, vale a dire le aziende che, negli ultimi anni, si sono distinte per la produzione di modelli di lavatrici davvero eccellenti, in grado di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo. O anche di prodotti davvero indistruttibili, o con numerose funzioni. Insomma: oggi parleremo di chi produce le lavatrici migliori del mondo.

Il marchio Bosch non ha davvero bisogno di presentazioni, dal momento che i suoi prodotti sono davvero famosi in tutto il mondo. Le sue lavatrici, in particolare, si distinguono non solo per l’eccellente progettazione, ma anche per una notevole attenzione verso l’efficienza energetica.

Questa azienda offre infatti modelli di classe A+++ ai quali si può affiancare anche la funzione VarioPerfect. Si tratta di un programma che permette di scegliere se risparmiare il 65% di tempo, o il 50% di energia. Inoltre, è possibile impostare anche l’orario del lavaggio, e quindi far partire la lavatrice anche quando non si è in casa. E infine, una buona notizia per gli allergici, grazie al sistema AllergyCare.

San Giorgio: un’eccellenza italiana di grande tradizione manifatturiera

Anche San Giorgio, soprattutto per il mercato italiano, non ha decisamente bisogno di presentazioni. Oltre a una fabbricazione eccellente, con materiali di alta qualità e tutto l’expertise di un’azienda che da decenni produce elettrodomestici di altissima qualità, offre anche un rapporto qualità prezzo estremamente interessante. Non c’è da stupirsi quindi che questo marchio sia così amato dai clienti.

I suoi modelli, inoltre, sono davvero vari e in grado di accontentare sia chi ha bisogno di una lavatrice slim sia chi cerca delle funzioni aggiuntive. Disponibili infatti il blocco di sicurezza per i bambini, ma anche il sistema antischiuma, la programmazione del timer di lavaggio e un sistema di diagnostica che permette di individuare l’origine di eventuali guasti.

Beko: alte prestazioni e bassi consumi

A differenza dei due marchi che abbiamo citato, l’azienda Beko è decisamente meno nota ai clienti italiani, anche se è molto popolare all’estero. Una popolarità legata all’offerta di prestazioni davvero eccellenti sotto ogni punto di vista. Qualche esempio? Anzitutto, l’offerta di modelli di classe A+++ che, quindi, permettono di non inquinare e al contempo risparmiare sulla bolletta.

Ma anche la possibilità di trovare cestelli con carico fino a 8kg e una centrifuga che arriva fino a 1200 giri al minuto. Si tratta, quindi, del marchio ideale per chi cerca una lavatrice destinata a lavorare molto. E il tutto viene offerto con comode funzioni supplementari come il timer e la riduzione del rumore. Notevole, inoltre, il sistema di sicurezza che blocca immediatamente l’ingresso di acqua nel caso si registrino perdite.

Haier: il miglior rapporto qualità prezzo

Il marchio Haier si è fatto conoscere in tempi relativamente recenti, e ha rapidamente guadagnato il favore della clientela grazie a una combinazione perfetta tra prezzi popolari, prestazioni avanzate e una componentistica di tutto rispetto. Ma non solo, perché questa azienda è sempre all’avanguardia nella ricerca tecnologica, e immette quindi sul mercato modelli dalle ottime prestazioni a prezzi decisamente popolari. Qualche esempio? 1200 giri al minuto per la centrifuga, programmi per il risparmio energetico, e uno per la regolazione della centrifuga che consente di lavare in modo delicato quei tessuti che richiedono qualche cura in più.

Ma non solo: i modelli disponibili sono di classe energetica A+++, e dopo il lavaggio del bucato è possibile avviare un programma di pulizia automatica. Utile per rimuovere residui di detergente, ma anche per evitare che si formi della muffa all’interno. E non finisce qui, perché la Haier ha brevettato un sistema antibatterico ABT grazie al quale non solo il motore, ma anche tutte le altre componenti della lavatrice sono sempre igienizzate. Una funzione davvero importante se si pensa allo sporco che si accumula nel cassetto del detersivo e nella guarnizione dell’oblò.