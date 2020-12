Circolo Culturale di Dego organizza "Magiche Atmosfere 2020”, una mostra virtuale con asta di beneficenza

Continuare ad essere sostegno per gli altri attraverso il proprio talento. È quanto il Circolo Culturale Dego proporrà in vista del Natale attraverso "Magiche Atmosfere 2020".

Dopo il successo del giugno scorso della “Fiascollettiva virtuale, Artisti in cammino per Aisla” - l'esposizione artistica virtuale con asta benefica on line nata, a causa delle problematiche legate al corona virus, in sostituzione della tradizionale Fiascolata di Dego e che ha raccolto 4.000 euro poi donati a Aisla Savona-Imperia non facendo così interrompere il proprio sostegno all'ente che garantisce l'assistenza domiciliare alle famiglie dei malati di Sla – l’associazione deghese riporta in primo piano la solidarietà anche in prossimità delle festività natalizie.

Dalle ore 8 del 6 dicembre alle ore 21 del 20 chiunque vorrà sostenere l'associazione di volontariato "Raggio di Sole" che si occupa di assistenza ai ragazzi e, più in particolare, ai ragazzi con disabilità ospitati a Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte, potrà farlo attraverso i canali social dello stesso Circolo Culturale Dego. Per mezzo di Facebook e Instagram, infatti, si potranno costruire opere concrete di solidarietà. Il potere della partecipazione è anche questo.

"In questo anno così complicato e doloroso a causa del Covid19, ci siamo avvalsi dei social per portare colore, atmosfere, sensazioni gradevoli e cultura attraverso le opere degli artisti che hanno accolto l'invito a partecipare alle collettive proposte – fanno sapere dal Circolo Culturale Dego - A giugno con la Fiascollettiva e l'asta online ad essa abbinata, sono stati donati a Aisla Savona-Imperia quattromila euro. Adesso, utilizzando gli stessi mezzi, cercheremo di non spezzare il filo della solidarietà portando il nostro contributo ad una associazione altrettanto meritevole come la “Raggio di Sole”. A partire dal 6 dicembre comincerà sulla pagina Facebook e Instagram del nostro circolo l’esposizione delle opere e un’asta a cui si potrà partecipare attraverso le offerte che andranno fatte nei commenti relativi ai post su Facebook dell’opera scelta".

Il successo dell’iniziativa potrà permettere all’associazione “Raggio di Sole” di riorganizzare per i ragazzi con disabilità ospitati a Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte, l’accesso delle utenze giornaliere che è stato interrotto nel marzo scorso.

"In tempi così difficili per tutti, credere nella solidarietà è fondamentale. Attraverso l'impegno, ognuno può dare un contributo affinché non soltanto non prevalga lo sconforto e la sensazione di impotenza ma anche e, soprattutto, non si esaurisca l'impulso alla solidarietà e l'attenzione verso i più deboli – Bruno Barbero, presidente dell’associazione ‘Raggio di Sole’ di Cairo Montenotte - i nostri volontari, impegnati da sempre nel sostegno alla disabilità e a colmare le insufficienze di tanti ragazzi meno fortunati, ringraziano vivamente il Circolo culturale di Dego che, già meritevole per la promozione culturale e coesione sociale, ha organizzato questa mostra finalizzata alle necessità del polo riabilitativo di Villa Sanguinetti. Il circolo e i generosi artisti partecipanti, hanno dimostrato una straordinaria sensibilità nei confronti di quanti, oggi con meno risorse e poche difese, vivono la criticità della situazione. Il ricavato dell'asta contribuirà a riorganizzare l'accesso delle utenze giornaliere, disattivato a marzo. Un abbraccio e un grazie di cuore a tutti".