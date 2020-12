Infiltrazioni alla "De Amicis", il Pd Savona: "Con quale coraggio l'assessore Santi a fine mandato scarica la colpa sulle precedenti amministrazioni?"

Infiltrazioni di acqua all'interno della scuola dell'infanzia "De Amicis" di Savona. Il gruppo consiliare del Pd non accetta il commento dell'assessore Pietro Santi, il quale ha dichiarato: "Questi sono i risultati di una disattenzione totale delle precedenti amministrazioni che hanno fatto sì che siamo a questi punti" (leggi articolo completo QUI).

Replicano così i consiglieri "dem": "Ci chiediamo davvero con quale senso di responsabilità l'assessore Santi alla fine del mandato di questa (non) amministrazione abbia il coraggio di dire che la colpa della pioggia che cade dentro la scuola De Amicis sia delle amministrazioni precedenti. È una questione di assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini savonesi. Avrebbe fatto bene a limitarsi alle scuse come giustamente ha fatto il Sindaco.

Con quale coraggio, quando questa estate abbiamo chiesto lo stato delle manutenzioni dei comprensivi scolastici in occasione dei fondi del governo per la riapertura delle scuole e non è stato dato riscontro. Quando in quell'occasione si sono fatte scelte rispetto a interventi, neanche definitivi. Tanto più che questa amministrazione ha avuto a disposizione molte risorse per le scuole (dal POR a risorse nazionali)

Quando si governa da 5 anni e accadono cose come quella di stamane l'unica cosa da fare è provvedere subito e garantire che i nostri bambini vadano a scuola al sicuro e in condizioni decorose".