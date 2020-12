Infiltrazioni d'acqua nella scuola De Amicis a Savona, l'assessore Santi: "Il risultato di una totale disattenzione delle precedenti amministrazioni"

"Abbiamo già fatto la gara d'appalto per sistemare in maniera radicale il tetto. Oggi abbiamo comunque inviato l'impresa a liberare i pluviali perché probabilmente tutto ciò è dovuto, oltre al tetto ammalorato, al problema legato all'intasamento delle foglie".

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi è stato contattato quest'oggi da alcuni genitori che si lamentavano delle infiltrazioni d'acqua presenti nella scuola dell'infanzia De Amicis di piazza delle Nazioni a Savona e oltre a specificare che gli interventi sono programmati per il prossimo anno ha puntato il dito contro la precedente amministrazione.

"Questi sono i risultati di una disattenzione totale delle precedenti amministrazioni che hanno fatto sì che siamo a questi punti. Abbiamo una situazione disastrosa non solo in quella scuola ma anche in altre, con buona volontà stiamo rimediando al problema da loro creato. Se si fosse intervenuti 10-15 anni fa oggi non saremo a questi punti" ha continuato Santi.

"Questa mattina ci siamo immediatamente attivati dopo le prime segnalazioni pervenute in comune e l'ufficio tecnico ha inviato la ditta per ovviare temporaneamente al problema. Per i lavori radicali e risolutivi abbiamo stanziato le risorse nell'ultima variazione di bilancio e l'intervento inizierà con il nuovo anno. Ci scusiamo per l'enorme disagio arrecato agli studenti" la risposta del sindaco Ilaria Caprioglio ad un genitore.