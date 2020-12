Carcare, assembramento fuori da un bar nel pomeriggio: sanzionati in 10

Nella mattinata di oggi, 8 dicembre, al termine delle dovute notificazioni, i carabinieri della stazione di Carcare hanno elevato 10 sanzioni amministrative, dell’importo ciascuno di 280 euro, ad altrettanti avventori di un bar i quali sono stati sorpresi in assembramento davanti al locale dai militari dell'Arma impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle normative anti covid nella serata di ieri, 7 dicembre, poco prima delle 18, orario di chiusura del servizio in loco.

Ma non solo i clienti sono stati puniti. Anche i proprietari del bar, vista la reiterazione della violazione, hanno visto elevare nei loro confronti una multa da 516 euro, in attesa di eventuali provvedimenti dell’Autorità Amministrativa.