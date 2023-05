Cairo, parte la "rivoluzione luminosa": un progetto da 6 milioni per un'illuminazione più efficiente e smart

Innovazione, risparmio energetico e strade più sicure per i cittadini. Un progetto da circa 6 milioni di euro pensato da Enel X Global Retail per il comune di Cairo Montenotte. L'accordo della durata di 20 anni è stato presentato questa mattina nei locali di palazzo Pertini.

Il piano prevede la riqualificazione totale a Led degli impianti d’illuminazione presenti sul territorio comunale e l’estensione del servizio di illuminazione pubblica, fino a raggiungere gli oltre 3000 impianti. Tale intervento, come previsto dal crono-programma, sarà portato a termine entro il primo anno. A seguire toccherà alla messa norma di tutti i quadri elettrici.

"Un progetto innovativo - spiega Filippo Fetriconi Responsabile Sales Smart Lighting and Smart City di Enel x - Con questo accordo il comune di Cairo Montenotte godrà di un’illuminazione pubblica all'avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade".

"Oltre ad un'illuminazione pubblica più efficiente, avremo una diminuzione dei costi e benefici anche a livello ambientale", aggiunge il sindaco Lambertini. L’intervento prevede un risparmio pari al 76%, evitando cosi l’emissione di più di 190 tonnellate annue di CO2. I lampioni spenti per combattere il caro energia verranno riaccesi gradualmente nelle prossime settimane.

Su circa 2 mila punti luce verrà installato un sistema di telecontrollo, cosi come su 117 quadri elettrici. Questo strumento consentirà una più efficiente regolazione dell’illuminazione e un maggiore risparmio energetico. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione dei 142 centri luminosi nel parcheggio interrato. L'accordo prevede anche la polizza Full Risk, ossia il trasferimento del rischio al concessionario. Non vi saranno spese accessorie e imponderabili per il comune.

"La collaborazione con un’azienda importante come Enel X garantirà il rispetto delle tempistiche previste per i lavori, un effettivo miglioramento energetico rispetto alla situazione attuale e possibili sviluppi per collaborazioni future”, aggiunge il primo cittadino Lambertini.

Il progetto si concentrerà anche su 30 attraversamenti pedonali della città valligiana che verranno opportunamente illuminati e segnalati grazie a proiettori e tabelle retroilluminate a Led: "Queste soluzioni consentiranno di ottenere la giusta illuminazione sia sul piano orizzontale sia su quello verticale, illuminando perfettamente il corpo dei pedoni e rendendoli quindi, visibili già dall’area di attesa", sottolinea Claudio Emanuele Gado, Key Account Manager Sales Smart Lighting and Smart City di Enel X.

Il castello del Carretto Scarampi e il sentiero di accesso verranno valorizzati con una nuova illuminazione artistica, seguendo ovviamente le indicazioni della Soprintendenza. Cosi come le chiese e alcuni monumenti che saranno illuminati con strumenti dotati di orologio astronomico per lo spegnimento a mezzanotte. L'obiettivo? Risaltare le bellezze architettoniche.

Dal 1 giugno Enel X si occuperà della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale. I cittadini potranno reperire tutte le informazioni utili tramite il sito web dell’amministrazione comunale, ricordando che ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’innovativa App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone.

Il servizio è disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple. Per l’Amministrazione e gli uffici tecnici, inoltre, è disponibile il portale web di YoUrban, che garantisce trasparenza e tracciabilità grazie al servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in corso oppure completate attraverso una semplice ed intuitiva mappa interattiva.

Per eventuali segnalazioni sono disponibili anche il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com. Ogni ulteriore informazione sull’attività di Enel X è consultabile qui: https://www.enelx.com/it/it.

Oltre all'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto potrà in futuro essere ampliato con la dotazione di nuovi servizi digitali, con l'obiettivo di realizzare una vera e propria Smart City di successo, come l’installazione di stazioni di ricarica per l’auto elettrica, la realizzazione di panchine smart (dotate di pannelli fotovoltaici per ricaricare il proprio smartphone) o sistemi di video sorveglianza e video analisi avanzata.