Quiliano, il Comune si fa carico delle luminarie: "No a oneri per i commercianti locali"

In questo Natale così diverso, l’Amministrazione Comunale ha deciso di finanziare la totale spesa delle luminarie per fornire alla cittadinanza una “normalità” di festa e per non far gravare sui commercianti locali nessun onere per l’allestimento, vista la difficile situazione economica causata dall’emergenza epidemiologica in corso.

Le Associazioni CIV di Valleggia e Proloco di Quiliano, con il contributo economico ricevuto, sono gli organizzatori principali dei vari addobbi natalizi e della installazione dei vari punti di luminarie.

Anche i Comitati di Frazione e i Comitati di Borgata hanno ricevuto ognuno un contributo per realizzare allestimenti a tema su tutto il territorio comunale, non solo nei centri principali, ma anche nelle frazioni di Cadibona, Montagna e Roviasca e nelle diverse borgate.

Nel porgere un ringraziamento a chi si occuperà delle varie postazioni decorative, un invito a tutti i cittadini a sostenere i nostri esercizi commerciali facendo acquisti nella nostra comunità. Sono i negozi locali che rendono viva una città.