Cairo, biblioteca civica regolarmente aperta: orario invariato

La biblioteca civica “F.C.Rossi” ha regolarmente riaperto al pubblico, con alcune limitazioni e prescrizioni dovute all’emergenza Covid. Lo si legge sul sito del comune di Cairo Montenotte.

L’orario rimane invariato: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Per il momento sarà possibile, entrando una persona alla volta nei locali, con mascherina, prendere i libri in prestito e riconsegnare quelli in possesso.

I libri resi resteranno in “quarantena” per 72 ore prima di tornare a disposizione di altri utenti, così che non rappresentino veicolo di contagio.

Sono sospese tutte le iniziative e le attività legate alla biblioteca, quali presentazioni di libri, letture ad alta voce, corsi divulgativi, matrimoni, visite collettive, eccetera. Per informazioni è possibile contattare il numero 019 504533.