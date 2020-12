Meteo, migliora da domani con rialzo termico

Ancora la saccatura in azione sull'Italia con moderato e neve oggi a tratti sul basso Piemonte al di sopra dei 500 m e piogge sulla Liguria di Ponente. Migliora da domani.

Appare confermata per l’inizio della prossima settimana la risalita di un promontorio anticiclonico sull'Europa sud-occidentale. Aria più mite in arrivo e rialzo termico. L’evoluzione successiva parrebbe tratteggiare una nuova fase perturbata da confermare per mercoledì.

Intanto godiamoci queste ore di pura stagionalità con la neve ancora a terra perché la stessa almeno sui bassi piani non è destinata per il momento a durare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 11 a domenica 13 dicembre

Precipitazioni a tratti oggi piovose su Liguria di ponente, neve oltre i 500 m su basso Piemonte migliora domani con cielo irregolarmente nuvoloso, possibili debole gelate in pianura. Domenica cielo poco nuvoloso qualche nebbia possibile sui bassi piani con gelate. Minime in pianura intorno -1-3°C e massime 3-9°C. Al mare minime intorno 4-5°C e massime 10-13°C. In pianura venti deboli da Sud est. Al mare venti forti da Nord.

Da lunedì 14 dicembre

Nubi in intensificazione da lunedì pomeriggio ma senza precipitazioni.

