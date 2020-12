Savona, per la palestra del Coni a Monturbano e il Palazzetto dello Sport stanziati 1 milione e mezzo

1 milione e 100mila euro per la palestra del Coni a Monturbano e 444mila euro per il palazzetto dello sport di Corso Tardy e Benech.

Queste le cifre stanziate dal comune di Savona per i due impianti savonesi che da tempo attendono di essere sistemati.

Per la palestra del Coni, così come per il Palazzetto, verrà effettuata una ristrutturazione ed un efficientamento energetico.

L'intervento si concentrerà sul risolvere alcune problematiche dal punto di vista statico e termico di tutti i prospetti oltre alla sostituzione di tutti i serramenti esterni oltre a valutare la necessità di sostituire parte della copertura realizzata in pannelli in lamiera e verrà effettuata una revisione dell'impianto elettrico e dei corpi illuminanti con sostituzione con lampade led.

La cifra stanziata è stata suddivisa in 526mila euro di finanziamenti Por Fase 2 e 574mila con risorse regionali.

Per il palazzetto invece, oltre all'efficientamento energetico dovranno essere inoltre risolte alcune problematiche legate soprattutto a fenomeni di infiltrazione meteoriche che hanno degradato le superfici interne.

Sarà quindi necessario procedere ad una revisione dell'impianto di riscaldamento procedendo alla sostituzione della caldaia ed a una sezione dell'impianto stesso che permetta di riscaldare 3 palestre in maniera autonoma. Sarà prevista inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura ( in aggiunta a quelli già presenti) e una revisione dell'impianto elettrico e dei corpi illuminanti con sostituzione con lampade led.

420mila saranno stanziati tramite finanziamenti Por Fase 2 e 24mila euro di copertura economica della Regione Liguria.