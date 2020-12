Savona, un grande ulivo nell'ex anfiteatro: il restyling vicino al Tribunale per combattere il degrado

Dovrebbe essere piantumato entro il mese di dicembre il nuovo ulivo nell'ex anfiteatro di fronte al Tribunale di Savona. Nei giorni scorsi oltre ad essere stata transennata l'area, "l'arena" savonese è stata coperta con la terra.

Uno dei simboli delle incompiute del comune capoluogo, negli anni era diventato uno dei centri del degrado. La zona era diventata "terra di conquista" da parte dei tossicodipendenti e dei teppisti. Molto spesso, oltre ad essere diventata un'area di bivacco, erano state rinvenute siringhe nascoste all'interno dell'arena negli anfratti dove erano previste le luci e qualche mese fa la zona era stato oggetto di lanci di sampietrini staccati dalla sede per dei veri e propri tiri a segno contro bottiglie di vetro.

Per ovviare a episodi di violenza e per ridare decoro all'area la presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo aveva annunciato che grazie ad un progetto di riqualificazione (che prevede anche un nuovo ingresso per il Palazzo di Giustizia) verrà piantato dal provveditorato delle opere pubbliche, un grande ulivo al centro.

Un'idea quella dell'anfiteatro che non era mai decollata, avrebbe dovuto infatti ospitare manifestazioni pubbliche gratuite all'aperto, iniziative, dibattiti e concerti. L'idea di ridargli slancio grazie al verde darà un altro volto alla zona tra piazza Barile, via XX Settembre e Piazza del Popolo.

"Sarà un bel simbolo per la Liguria e per Savona e visto lo spazio dovrà essere una bella pianta di importanti dimensioni - spiega la presidente Canaparo - si tratta di un intervento fondamentale per la città, speriamo che l'obiettivo che ci volevamo porre, cioè combattere il degrado e far rinascere urbanisticamente l'area, vada a buon fine".