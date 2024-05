Savona, una raccolta firme per chiedere posti auto riservati ai residenti al parcheggio Ata di via Saredo

"E' vergognoso che noi residenti non abbiamo parcheggi riservati con l'invasione che subiamo d'estate". Non ci stanno gli abitanti delle Fornaci a vedere quel parcheggio sempre mezzo vuoto ed essere costretti a pagare 90 euro al mese, mentre prima potevano usufruire della tariffa agevolata di 36 euro mensili.

Allora hanno deciso di lanciare una raccolta firme per tornare ad avere posti auto riservati a prezzo calmierato, considerando che si avvicina la stagione estiva, quando le Fornaci si riempiono di bagnanti, e trovare un posto diventa impossibile. Le firme si possono lasciare all'Hotel San Marco di via Leoncavallo o a bar Sagittario di corso Vittorio Veneto.

Dal 1° ottobre 2023 l'abbonamento mensile per i residenti al park di Ata, è passato dalla tariffa agevolata di 36 euro mensili a 90 euro. La decisione era legata al piano concordatario e all'ultimo bando per la vendita dei parcheggi di via Saredo. Ata aveva inizialmente deciso di riportare il costo degli abbonamenti alla tariffa piena già dal 1 giugno scorso ma, dopo una mediazione del con il Comune, la data era slittata al 3'0 settembre.