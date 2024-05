Nuovo Postamat a Valleggia, il comune propone l'area vicino all'ex sede della Sms Aurora

A seguito delle ripetute richieste formulate dall’amministrazione comunale in questi giorni abbiamo ricevuto riscontro da Poste Italiane in merito all’installazione di nuovo punto ATM Postamat a Valleggia.

Poste Italiane, in una nota del 7 maggio 2024, ha inviato al comune le caratteristiche tecniche dello sportello ATM Postamat, invitando l’Amministrazione Comunale a formulare una proposta di dislocazione alternativa, rispetto a quella originariamente prevista presso il condominio di Via Diaz 37 (e non installata a causa del voto contrario dell’assemblea condominiale).

La proposta della nuova sede è stata infatti individuata dalla giunta comunale di Quiliano nella seduta di lunedì scorso, 13 maggio, e condivisa in linea tecnica dalla Conferenza dei responsabili svoltasi il giorno successivo, presso l’area pubblica vicina all’ex sede della Sms Aurora in piazza della Chiesa n. 6 (di proprietà della Città di Quiliano dal mese di novembre 2023).

Prontamente l’amministrazione e gli uffici comunali hanno quindi individuato la sede alternativa, già comunicata con lettera PEC al dottor Federico Sichel, responsabile delle relazioni istituzionali macro area territoriale nord ovest di Poste Italiane. Nella suddetta comunicazione, è già stata data ampia e totale disponibilità degli uffici comunali a Poste Italiane per l’effettuazione del sopralluogo congiunto finalizzato all’installazione dello sportello ATM Postamat, e per tutti gli adempimenti tecnici e burocratici che dovranno essere poi risolti.

"Dopo numerose richieste e sollecitazioni scritte, di cui è sempre stata tenuta al corrente la Prefettura di Savona - commentano dal comune - con viva soddisfazione prendiamo atto della comunicazione e attendiamo ora con sollecitudine la fissazione del sopralluogo congiunto con i tecnici di Poste Italiane, anche per conoscere le tempistiche finalizzate all’installazione dello sportello ATM Postamat a Valleggia".