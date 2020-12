Alassio, ennesima rottura: via ai lavori di sostituzione di 500 metri di acquedotto

Sarà ripristinata a minuti l'erogazione dell'acqua nelle case alassine che nella giornata odierna sono state interessate da disagi a seguito della rottura della condotta dell'acqua potabile in Via Leonardo da Vinci, nei pressi del distributore di benzina.

"E' una zona che negli ultimi giorni è stata interessata da numerosi disservizi - spiega il sindaco Marco Melgrati che da stamani è in continuo confronto con i tecnici di Sca, subito intervenuti - la condotta è in pessime condizioni e questa ennesima rottura ci ha convinto ad attuare una procedura straordinaria per andare a sostituire circa 500 metri lineari di condotta, da via Londra a Corso Roma. Si tratta di un intervento importante sia in termini di costi che in termini di progettualità, ma è l'unica soluzione possibile perché non solo la cittadinanza alassina, ma anche l'abitato di Laigueglia non debba più registrare disservizi".

Già lunedì inizieranno i lavori di scavo per la sostituzione della condotta da 200 una della principali arterie dell'acquedotto alassino.

"La cittadinanza - conclude Melgrati - sarà opportunamente avvisata dai tecnici della Sca di eventuali disservizi che potranno intervenire durante i lavori ma che, cercheremo di ridurre al minimo e in orari tali da creare il minimo disagio possibile".