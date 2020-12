Carcere ad Albenga, il sindaco Tomatis: "Abbiamo in programma altre priorità, ma siamo pronti a dare il nostro contributo"

In merito alla questione carcere ad Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis afferma: "Premesso che avere un carcere in provincia di Savona non solo è una necessità, ma rappresenta sempre più un'urgenza voglio sottolineare che venerdì 11 dicembre si è tenuto un incontro in videoconferenza al quale hanno partecipato il vicepresidente della II Commissione Giustizia l'On.Vazio, gli altri onorevoli del territorio, il sindaco di Savona, di Carcare e Cairo, io e l'assessore alla sicurezza di Albenga l'Avv. Mauro Vannucci durante il quale è emersa la necessità di accelerare sui tempi. I parlamentari si sono fatti carico di fare da tramite con il Ministro per rappresentare quanto emerso al fine di addivenire nel più breve tempo possibile ad una soluzione".