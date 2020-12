Due principi di incendio in una canna fumaria e in un vano scala a Loano e Savona

Due principi di incendio in appartamento nel giro di poche ore: il primo in via Bulaxe (sulla strada per frazione Verzi) a Loano ed il secondo in un vano scala di via Destefanis a Savona.

Nel primo dei due casi si è trattato di un ritorno di fiamma di una canna fumaria, mentre nella palazzina savonese a far divampare le prime scintille è stato un corto circuito di una presa prima.

I due episodi si sono verificati nel primo pomeriggio odierno e in entrambi i casi il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha riportato la soluzione alla normalità in breve tempo. In entrambi i casi anche la Polizia Locale dei due Comuni è intervenuta per i rilevamenti del caso.

Non si registrano in nessuno dei due casi persone ferite, ustionate o intossicate.