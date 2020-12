Centro ictus al San Paolo, Arboscello (Pd): "Toti manca di rispetto ai savonesi"

"L’Ospedale San Paolo di Savona è punto di riferimento per i cittadini della Provincia ed è il terzo ospedale a ricevere il maggior numero di ictus in Liguria. Da tre anni, 14.000 cittadini hanno firmato la richiesta di un centro ictus e 26 comuni con delibera ne hanno sigillato l’istanza. Nel 2017 addirittura il Consiglio regionale all’unanimità votò a favore della richiesta per attivare tale struttura. Nonostante tutto questo non si è mosso nulla e questa mattina ho chiesto conto al presidente Toti. Di ictus si muore se non si cura tempestivamente e adeguatamente, perché non dare risposte ai savonesi?". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd.

"Il riscontro da parte del presidente Toti si è ridotto ad una lettura fredda dei dati degli uffici, senza alcuna risposta nel merito politico e strategico, senza alcuna comprensione per l’esigenze di un intero territorio che da anni attende risposte. Una mancanza di rispetto - prosegue Arboscello - Per questi motivi, non potendo accettare una risposta del genere da chi ha la responsabilità politica delle scelte in termini di sanità avvieremo da subito una 'battaglia' civile quanto determinata per poter garantire ai cittadini savonesi quello che gli spetta in termini di diritti alla salute. Partirà subito una raccolta firme che presenteremo al presidente Toti e alla quale seguiranno ulteriori azioni politiche per sbloccare le assunzioni e l’attivazione del presidio sanitario".