Cosseria, troppi incidenti sulla Sp 28 bis. Molinaro: "Serve un’opera che elimini definitivamente la serie di curve tra Marghero e Lidora"

Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, annuncia l’invio di una lettera al Prefetto, alla Provincia e alla Regione per sensibilizzare gli enti sulla necessità di intervenire sul tratto della Sp 28 bis tra Marghero e Lidora.

"Sono curve inutili – spiega Molinaro – in quel tratto non ci sono abitazioni e rimangono quasi sempre in ombra. Purtroppo, gli incidenti sono frequenti, spesso causati da chi non conosce la strada".

Il primo cittadino auspica un intervento deciso: "Spero che si possa realizzare un’opera che elimini definitivamente questa serie di curve, rendendo il percorso più sicuro per tutti".

Il tema della sicurezza stradale torna quindi al centro del dibattito locale, con l’amministrazione pronta a sollecitare gli enti competenti per trovare una soluzione concreta e rapida.