Savona, approvata la modifica al Regolamento Tari: confermata l’esenzione totale per i redditi più bassi

La giunta comunale di Savona ha dato il via libera alla modifica del Regolamento Tari, un aggiornamento reso necessario per adeguarsi alle ultime disposizioni nazionali e, in particolare, all’introduzione del Bonus Sociale Rifiuti.

Il bonus, previsto dal Governo, garantisce un abbattimento del 25% della tassa ai contribuenti in difficoltà economiche secondo parametri Isee specifici. L’Amministrazione savonese, tuttavia, ha scelto di mantenere una misura locale più ampia: l’esenzione totale dal pagamento della Tari per i nuclei familiari con Isee inferiore a 7.900 euro, interamente finanziata dal bilancio comunale.

«Siccome riteniamo insufficiente la misura del Governo – sottolinea l’assessore al Bilancio Silvio Auxilia – che non è a carico del bilancio dello Stato, ma degli altri cittadini che fin dal conguaglio 2025, da pagare nel 2026, si troveranno un contributo extra di 6 euro per finanziare il bonus rifiuti, abbiamo deciso di mantenere la misura prevista dalla nostra Amministrazione che prevede l’esenzione integrale e non grava sugli altri cittadini, perché è resa possibile dai fondi del nostro bilancio».

Oltre al capitolo dedicato al bonus, la revisione del regolamento recepisce anche l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che impone l’applicazione della Tari agli immobili sfitti, anche se privi di utenze, purché strutturalmente agibili. La modifica stabilisce che in questi casi venga applicata la sola quota fissa della tariffa.

Secondo il Comune, l’estensione della platea degli immobili soggetti al tributo comporterà un alleggerimento della pressione fiscale pro capite: con più contribuenti coinvolti, ciascuno sarà chiamato a sostenere una quota inferiore rispetto al passato.