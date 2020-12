Italia zona rossa durante le festività: il governo pronto ad optare per la linea del rigore

Un'unica zona rossa da Bolzano ad Agrigento dal 24 dicembre al 7 gennaio.

E' questa la linea che sembra ormai quella scelta dal governo per affrontare il periodo delle festività natalizie e comunicata nell'incontro di questa mattina con le Regioni per gli ultimi aggiornamenti sul piano vaccinale.

Tra alcune regioni favorevoli, come ad esempio il Veneto, ed altre come la Liguria che invece avrebbero preferito un comportamento meno stringente o in grado di evitare i temuti grandi esodi nel prossimo fine settimana, ma soprattutto per evitare nuove chiusure ad attività commerciali già fortemente penalizzate negli scorsi mesi dalle misure restrittive, come bar e ristoranti.