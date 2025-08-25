Savona, completati i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo "Briano" del Santuario

Nei giorni scorsi a Savona sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo "Briano" del Santuario. Gli interventi eseguiti, per un importo totale di 82.878 euro, hanno riguardato la manutenzione straordinaria del tetto degli spogliatoi (rifacimento completo impermeabilizzazione oltre che le stratigrafie della copertura fino al raggiungimento della struttura del solaio), la riparazione dell'impianto di irrigazione del campo ed altri interventi localizzati di ripristino degli strati superficiali delle murature esterne.
"Con questo intervento, abbiamo restituito alla piena efficienza il campo del Santuario - dichiara l'Assessore allo sport Francesco Rossello - riuscendo a fare lavori indispensabili senza interferire con l'attività sportiva, grazie anche alla collaborazione del gestore, l'ASD Speranza 1912. Limitandomi ad elencare i soli interventi previsti nei campi di calcio, nella prossima primavera prenderanno il via i lavori per il rifacimento del fondo del Ruffinengo, mentre è stata affidata la progettazione per il recupero del Bacigalupo che, come sappiamo, dovrà prevedere in prospettiva interventi per adeguare la struttura alle esigenze di mitigazione del rischio idraulico".