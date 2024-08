Accoltella un giovane guardiano di uno stabilimento balneare a Finale: arrestato per tentato omicidio

Dovrà rispondere di tentato omicidio un 19enne lombardo che nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto ha accoltellato, per futili motivi, un giovane egiziano che stava coadiuvando la vigilanza notturna degli stabilimenti balneari a Finale Ligure.

Il fatto è accaduto intorno alle 02.30 quando la pattuglia locale dei Carabinieri è stata fermata e avvisata da un passante che una persona era stata accoltellata nella spiaggia nei pressi di via Massaferro. Immediato l’intervento nel luogo indicato dei militari che hanno trovato ad attenderli, sofferente ma cosciente, un ventenne egiziano ferito da due coltellate allo sterno e all’addome.

Proprio in quei concitati momenti alcuni passanti hanno attirato l’attenzione dei militari, indicando loro il presunto autore del ferimento che, come se nulla fosse, stazionava poco distante dal luogo del fatto.

Immediatamente fermato e perquisito, il giovane, poi identificato in un diciannovenne residente in provincia di Monza e Brianza, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, ancora intriso di sangue. Dato immediato avviso alla Procura della Repubblica di Savona che ha avviato l'indagine coordinata dal pm Giovanni Battista Ferro, l’indagato è stato quindi tratto in arresto per tentato omicidio e condotto in caserma ad Albenga.

Lo straniero, impegnato insieme ad altre persone nella vigilanza degli stabilimenti balneari, notando un gruppo di ragazzi che sostavano sui lettini si è avvicinato a loro chiedendogli di allontanarsi in quanto l’arredo utilizzato era di proprietà della spiaggia. Poco dopo, vedendo che gli occupanti non accennavano ad andarsene, ha rinnovato l’invito ad andarsene ed è a quel punto che l’aggressore, in modo inaspettato, ha estratto dalla tasca un coltello e sferrato alcuni fendenti potenzialmente letali al malcapitato, raggiungendolo all’addome e allo sterno.

Fortunatamente gli immediati soccorsi degli uomini dell’Arma prima e del personale della Pubblica Assistenza poi, hanno scongiurato più gravi conseguenze per lo sventurato, che, medicato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha riportato una prognosi di 14 giorni.

"L’attività odierna conferma l’incessante opera di prevenzione e contrasto alle attività illecite effettuata dall’Arma, che, in sinergia e con la preziosa collaborazione della cittadinanza, ha permesso in brevissimo tempo di assicurare alla giustizia il malvivente ed a rispristinare le condizioni di pubblica sicurezza che garantiscono il quotidiano lieto vivere" affermano dal comando provinciale savonese.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.