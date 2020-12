Doni per gli anziani a Roccavignale: l'iniziativa del comune per Natale (FOTO)

Un piccolo regalo a tutti i residente over 75. Questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Roccavignale per le festività oramai prossime.

"Auguri a tutti i non più giovani di Roccavignale - scrive su Facebook il comune valbormidese - È con molto piacere che in questi giorni che precedono il Santo Natale, l’amministrazione ha voluto fare un pensiero particolare a tutti i residenti con più di 75 anni. Come sempre tutto questo è stato realizzato grazie all'aiuto da parte del personale comunale, degli assessori, dei consiglieri e della Protezione civile".