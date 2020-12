Feste di fine anno con zone rosse e qualche concessione: ecco il calendario predisposto per limitare i contagi

L’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore, ma il calendario delle chiusure per le feste di fine anno (anticipato già ieri) è ormai quasi certo. Il prossimo sarà, di fatto, l’ultimo weekend di movimenti liberi e chi riuscirà a partire per le seconde case potrà farlo fino a domenica.

I negozi saranno aperti fino alle 21, con serrati controlli per evitare assembramenti mentre bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18. Permane il coprifuoco dalle 22. Da lunedì prossimo scatta il blocco della mobilità tra le regioni e ci si potrà spostare solo per lavoro o necessità. Saranno possibili i ricongiungimenti familiari e si potranno raggiungere le seconde case, ma solo all’interno della propria regione.

Dal 24 al 27 dicembre tutta Italia sarà in ‘zona rossa’: saranno chiusi negozi, bar e ristoranti mentre rimarranno aperti alimentari, farmacie, tabacchini, edicole e librerie. Saranno vietati gli spostamenti anche nella propria città, se non saranno motivati da necessità urgenti e lavoro. Sarà possibile andare a Messa ma non si potrà andare a casa di parenti. Quindi non si potranno fare pranzi e cene di Natale, se non con i congiunti, che potrà essere allargato a due familiari, ovvero genitori, figli o partner fissi.