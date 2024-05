Bergeggi, in via sperimentale confermato un tratto di spiaggia libera per gli animali di piccola taglia

Una spiaggia per gli animali domestici di piccola taglia.

A Bergeggi è realtà e dopo le sperimentazioni durante le stagioni balneari 2022 e 2023 nel tratto di spiaggia libera denominato "Scoglio Madonnetta" compreso tra l’arenile in concessione ad uso pesca sportiva ed i Bagni La Caletta nel tratto posto in prossimità della scala che dalla passeggiata accede all'arenile libero, verrà riconfermato anche per l'estate ora alle porte.