Manovra azzardata sull'Aurelia a Finale: auto supera alcuni veicoli, sale sullo spartitraffico e urta contro bus (FOTO)

Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia, tra Finale Ligure e Varigotti in prossimità della residenza "La Fiorita", dove la viabilità è stata modificata dopo la mareggiata dello scorso dicembre 2019 per permettere lo svolgimento dei lavori di ripristino della carreggiata crollata.

Secondo quanto riferito, un'automobile avrebbe tentato una manovra azzardata, sorpassando alcuni veicoli. A causa del restringimento della carreggiata, sarebbe poi salita sullo spartitraffico, toccando un'autobus della Tpl Linea.

L'autista della corriera è stato costretto ad inchiodare. Proprio a causa del brusco stop, uno dei passeggeri ha avuto bisogno di assistenza medica. E' stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia locale per i rilievi del caso.